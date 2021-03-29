Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Нацбанк отсрочил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Поскольку в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения, подготовку обновленных правил использования электронных денег. Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 5 апреля 2021 года № 28 „О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2020 года № 133“, который вступает в силу с 6 апреля 2021 года», — отметили в регуляторе.
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Напомним, осенью прошлого года Национальный банк Украины осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере ведения финансового мониторинга.
Среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новыми правилами регулирования, следующие:
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