Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечание

Часто можно получить штраф за мелкое нарушение, которое не вызывает и не может вызвать каких-либо последствий.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
В частности, это может быть штраф за:
Например, и проезд на несколько сантиметров за стоп-линию перед светофором, и проезд всего перекрестка на красный свет квалифицируются на основании одной нормы КоАП и предусматривают одинаковую сумму штрафа – 510 грн (ч.2 ст.122). В то же время, первое нарушение носит формальный характер и не вызывает никаких последствий, а второе – создает серьезный риск ДТП.
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Поэтому, Кодекс вычленяет среди всех правонарушений такую категорию нарушений, как малозначительные нарушения. При этом, кодекс не содержит четкого определения или перечня малозначительных правонарушений.
Однако, по своей сути это правонарушение, которое имеет формальный характер, не причиняет значительного ущерба и не ведет к тяжелым последствиям. Такое нарушение не создает аварийной ситуации или препятствий другим транспортным средствам или пешеходам и т.д.
При малозначительности административного правонарушения КоАП предоставляет инспектору право освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием (ст.22 КоАП).
Решение о вынесении устного замечания принимается лично инспектором в соответствии с оценкой им всех обстоятельств дела. То есть при наличии малозначительного нарушения инспектор имеет полное право вынести устное замечание с оформлением соответствующего постановления.
Что это означает: при вынесении устного замечания водитель освобождается от правовых последствий за такое правонарушение. В таком случае он считается не привлекавшимся к административной ответственности.
Поэтому при совершении малозначительного правонарушения требуйте, чтобы инспектор рассмотрел вопрос о вынесении устного замечания.
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