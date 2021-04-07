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Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечание

Когда вместо штрафа за нарушение ПДД можно требовать устное замечание

Часто можно получить штраф за мелкое нарушение, которое не вызывает и не может вызвать каких-либо последствий.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

В частности, это может быть штраф за:

  • движение в крайней левой полосе, если правая не занята, но покрытие правой полосы повреждено:
  • проезд перед светофором на несколько сантиметров дальше стоп-линии;
  • если водитель забыл дома «бумажный» полис, однако фактически автомобиль застрахован, что проверяется по базе МТСБУ, и т.д.

Например, и проезд на несколько сантиметров за стоп-линию перед светофором, и проезд всего перекрестка на красный свет квалифицируются на основании одной нормы КоАП и предусматривают одинаковую сумму штрафа – 510 грн (ч.2 ст.122). В то же время, первое нарушение носит формальный характер и не вызывает никаких последствий, а второе – создает серьезный риск ДТП.

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Поэтому, Кодекс вычленяет среди всех правонарушений такую ​​категорию нарушений, как малозначительные нарушения. При этом, кодекс не содержит четкого определения или перечня малозначительных правонарушений.

Однако, по своей сути это правонарушение, которое имеет формальный характер, не причиняет значительного ущерба и не ведет к тяжелым последствиям. Такое нарушение не создает аварийной ситуации или препятствий другим транспортным средствам или пешеходам и т.д.

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При малозначительности административного правонарушения КоАП предоставляет инспектору право освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием (ст.22 КоАП).

Решение о вынесении устного замечания принимается лично инспектором в соответствии с оценкой им всех обстоятельств дела. То есть при наличии малозначительного нарушения инспектор имеет полное право вынести устное замечание с оформлением соответствующего постановления.

Что это означает: при вынесении устного замечания водитель освобождается от правовых последствий за такое правонарушение. В таком случае он считается не привлекавшимся к административной ответственности.

Поэтому при совершении малозначительного правонарушения требуйте, чтобы инспектор рассмотрел вопрос о вынесении устного замечания.

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По материалам Finance.UA
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