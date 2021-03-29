ГФС разоблачила предприятие в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве разоблачили должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие, в том числе, неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе “Большая стройка”.

С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение товарно-материальных ценностей, работ, у другого общества, которое, в свою очередь, состояло в финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рисковыми СХД.

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Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 8,6 млн гривен.

На основании постановления районного суда, сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте.

Обнаруженные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Ведется досудебное расследование.