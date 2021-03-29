Катар хотят привлечь к строительству окружной дороги вокруг Киева

Правительство Украины хочет привлечь Катар к строительству Большой Окружной дороги вокруг Киева. Дорога будет иметь протяженность в 200 километров.

Об этом во время визита в Катар заявил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украина ведет переговоры с партнерами о строительстве окружной дороги вокруг столицы.

«Хочется построить фундаментальную, большую — там 200 км, с мостами… Очень сметная работа, где-то около 3 млрд долларов. Поэтому Украине будет очень сложно это сделать, хотя мы это сделаем в любом случае. Но лучше иметь партнеров», — заявил Зеленский.

Также с Катаром обсудили вопросы привлечения инвестиций в строительство метро и железнодорожных направлений, а также сотрудничество с катарскими партнерами для открытия государственного авиаперевозчика Украины.

«Готовимся к открытию нашего государственного авиаперевозчика. Я общаюсь с некоторыми странами-партнерами, кого из них можно взять с опытом и современным менеджментом. С Катаром также общаемся на эту тему, поэтому Qatar Airways имеет действительно сильный опыт», — заявил президент.