Накопительная пенсия: какие будут пенсионные выплаты

Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и будет уменьшать ее размер. По собственному желанию начать получать накопительную пенсию можно позже, чем солидарную. Выплаты из накопительной системы могут быть пожизненными, единовременными и на определенный срок.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Для того, чтобы получать пожизненную выплату, человек выберет себе компанию по страхованию жизни из перечня надежных, которые определит Национальный банк Украины.

Если средств накопится много – больше, чем нужно для пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума, то остальные средства человек может по собственному выбору или получить единовременно или в виде дополнительной выплаты на определенный срок (не менее 10 лет), или также направить в страховую компанию, чтобы пожизненная выплата была больше прожиточного минимума.

11.04.2021

Если средств накопится мало – недостаточно для пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума, то их можно будет забрать единовременно или добавить необходимую сумму для пожизненной пенсии. Как поступить – это также будет решать сам человек.

В отдельных ситуациях пенсионные накопления можно будет использовать до выхода на пенсию в любом возрасте. В частности, на лечение в случае критического состояния здоровья, в том числе и на лечение членов семьи, в случае получения инвалидности 1 или 2 группы. Также человек сможет забрать свои пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства в другую страну.

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