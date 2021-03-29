ФГВФЛ продает золотые монеты и антиквариат Родовид Банка

Фонд гарантирования вкладов выставил на аукционы коллекции золотых монет и другие предметы антиквариата, принадлежащие Родовид Банку.

По данным ФГВФЛ, электронные торги состоятся 8 и 13 апреля в системе ProZorro. Продажи по английской модели.

В частности, 8 апреля на торги выставлены следующие лоты:

44 коллекционные монеты (золото 900°), выпущенные в разных странах мира в 1800—1980 годах. Самая дорогая из них — золотая монета номиналом 100 крон и весом почти 34 грамма «Портрет Франца Иосифа I», которая была выпущена в 1908 году в Австро-Венгрии и имеет оценочную стоимость 43,9 тыс. грн. Стартовая цена лота — 870 942,65 грн.

40 коллекционных монет (золото 900°), выпущенных в 1830—1980 годах в разных странах мира. Самая дорогая — монета «Портрет Карла Альберта» номиналом 100 лир и весом более 32 г золота, которая была выпущена в 1835 году Сардинским королевством и имеет оценочную стоимость 36 тыс. грн. Стартовая цена лота — 868 355,27 грн.

34 коллекционные монеты (золото 900°), выпущенные в разных странах мира в 1860—1980 годах. Самая дорогая — мексиканская золотая монета номиналом 50 песо и весом почти 42 грамма, которая была выпущена в 1945 году и имеет оценочную стоимость 40 900 грн. Стартовая цена лота — 840 тыс. 599,35 грн.

48 коллекционных монет (золото 900° и 999°), выпущенных в 1870—1990 годах преимущественно в СССР и России. Самая дорогая среди них — монета номиналом 10 рублей с портретом императора Николая II, которая была выпущена в Российской империи в 1910 году и имеет оценочную стоимость 40 900 грн. Стартовая цена лота — 840 779,32 грн.

38 коллекционных монет (золото 900°), выпущенных в СССР и России в 1980—1990 годах. Среди них самая дорогая — золотая монета «Спасение экспедиции Нобиле» номиналом 100 рублей, которая была выпущена в 1994 году и имеет оценочную стоимость 22 000 грн. Стартовая цена лота — 784 736,75 грн.

На торги 13 апреля выставлены следующие лоты:

28 коллекционных золотых монет разных стран и годов выпуска. Самая дорогая среди них — монета номиналом 2 соверена с портретом Марии Терезы, которая была выпущена в 1749 году в Австрийских Нидерландах и имеет оценочную стоимость 17 900 грн. Стартовая цена лота — 340 632,37 грн.

26 золотых монет и медалей, выпущенных в 1710—1990 годах преимущественно в СССР и России. Самым дорогим предметом коллекционирования среди них является золотая премиальная медаль весом более 46 граммов, которая была выпущена в 1863 году в Российской империи при Александре II и имеет оценочную стоимость 163 000 грн. Стартовая цена лота — 857 035,81 грн.

30 коллекционных золотых монет, выпущенных в разных странах мира в 1570—1990 годах. Самой дорогой из них является монета номиналом 100 франков и весом почти 27 граммов «Портрет Рене III и принца Альберта», которая была выпущена в Монако в 1982 году и имеет оценочную стоимость 43 900 грн. Стартовая цена лота — 925 975,51 грн.

40 коллекционных золотых монет, выпущенных в разных странах мира в 1590—1980 годах. Самые дорогие из них — монеты Лихтенштейна номиналом 10 дукатов, весом 35 граммов золота и оценочной стоимостью более 40 000 грн. Стартовая цена лота — 896 843,58 грн.

Ранее все эти активы Родовид Банка уже выставлялись на продажу, однако не были куплены.

Справка Finance.ua: