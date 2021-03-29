ФГВФЛ продает золотые монеты и антиквариат Родовид Банка

Фонд гарантирования вкладов выставил на аукционы коллекции золотых монет и другие предметы антиквариата, принадлежащие Родовид Банку.
По данным ФГВФЛ, электронные торги состоятся 8 и 13 апреля в системе ProZorro. Продажи по английской модели.
В частности, 8 апреля на торги выставлены следующие лоты:
На торги 13 апреля выставлены следующие лоты:
Ранее все эти активы Родовид Банка уже выставлялись на продажу, однако не были куплены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили2 ч. назад - 1423 8
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников4 ч. назад - 1720 7
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамВчера, 16:19 - 1338 5
Федоров объяснил, как долго в Украине будут использовать три формы паспортовВчера, 13:45 - 2273 5
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров5 ч. назад - 789 3
Ограничение цены на газ: эксперт спрогнозировал стоимостьВчера, 19:30 - 4951
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников4 ч. назад - 1720 7
В Украине введут электронный военный билетВчера, 17:00 - 1608 1
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили2 ч. назад - 1423 8
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамВчера, 16:19 - 1338 5
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 457 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1752 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1505 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 996
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2567 3