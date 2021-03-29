Цены на топливо: правительство подписало с крупнейшими компаниями меморандум о стабилизации

Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении нужд потребителей в период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, компании-участники ассоциации обязуются формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

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Планируется, что ассоциация ежемесячно будет предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера о форме, видах и местах наличия нелегального оборота горючего.

В свою очередь правительство будет принимать меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Также Кабмин будет способствовать диверсификации источников как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов.

Нефтегазовая ассоциация Украины — отраслевое объединение. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, среди них WOG, ОККО, Shell, АМІС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, добывающее и перерабатывающее предприятие Укргаздобыча, а также оптовые поставщики нефтепродуктов БНК- Украина, АНВИТРЕЙД, ГРАН-ПРИ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.

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