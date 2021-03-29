Китай тестирует цифровой юань для трансграничных платежей

Центральный банк Китая тестирует использование цифрового юаня, разрешив избранным жителям Гонконга использовать его для проведения трансграничных платежей.

Народный банк Китая (НБК) провел эксперимент по использованию цифровой валюты для оплаты в соседнем городе Шэньчжэнь, находящемся на границе между особым административным районом Гонконг и провинцией Гуандун на юге Китая, передает Nikkei Asia.

До сих пор использование цифрового юаня ограничивалось розничными платежами на материковой части Китая.

Жители Гонконга, регулярно посещающие Шэньчжэнь, могут зарегистрировать цифровой кошелек с дневным лимитом транзакций до 50 тыс. юаней после подтверждения своей личности с помощью разрешения на поездку на материк.

Гонконгцы, которые время от времени посещают Шэньчжэнь и не имеют разрешения на поездку на материк, могут использовать свой гонконгский номер телефона для открытия цифрового кошелька. Это позволяет проводить анонимные платежи меньшей суммы.

Напомним, что в начале декабря 2020 валютное управление Гонконга, де-факто центральный банк Гонконга, объявило, что готовится к «техническому пилотному тестированию» цифрового юаня для трансграничных платежей в сотрудничестве с НБК.

Юань уже широко используется в Гонконге, так цифровая версия валюты, разработанная в качестве замены наличных, принесет больше удобства для пользователей.

Тестирование цифрового юаня в Гонконге согласуется с недавно обнародованным пятилетним планом Китая экономического и социального развития страны на 2021-2025 годы. План включает предложение «неуклонно продвигать исследования и разработки цифровой валюты».

В 2019 г. Гонконг оставался крупнейшим оффшорным рынком для юаня, на него приходилось 44,9% трансграничных платежей и поступлений в юанях, что равно 8,83 трлн юаней ($1,3 трлн). Расчетный показатель в Гонконге намного превышает долю занявшего второе место Сингапура (10,3%).

В течение следующих нескольких лет КНР планирует расширить тестирование цифрового юаня на ряд регионов, в том числе Большой залив Гуандун-Гонконг-Макао.

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