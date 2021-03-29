Франция снизила прогноз экономического роста из-за очередного локдауна

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономика страны вырастет на 5% в 2021 году.
Как сообщает Reuters, предыдущий прогноз правительства, до внедрения третьего локдауна, предполагал рост на 6%.
Французские школы и второстепенные магазины, кроме продуктовых и аптек, с сегодняшнего дня закрываются на четыре недели после того, как в последние недели резко возросло количество случаев COVID-19, увеличив количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.
По данным местного Минфина, новые противоэпидемические ограничения заставят около 150 000 предприятий временно закрыться, а меры по оказанию помощи в апреле обойдутся властям в 11 млрд евро.
Ле Мэр неоднократно призывал Европейский Союз ускорить ратификацию и реализацию своего плана экономического стимулирования на 750 млрд евро. Он также напомнил, что у Франции есть своя собственная программа экономической перезагрузки на 100 млрд евро, и до конца года страна запланировала потратить примерно половину этого бюджета, сказал министр финансов.
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