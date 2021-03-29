В Китае до конца года достроят самый длинный подводный тоннель

Предприятие Third Harbor Engineering, которое отвечает за реализацию проекта, планирует закончить постройку самого длинного автомобильного тоннеля до конца 2021 года.

Об этом сообщает ЦТС.

Тоннель длиной 10,8 километра и шириной 43,6 метров строится под озером Тайху на востоке Китая. Тоннель станет продолжением автомагистрали Чанчжоу-Уси. Таким образом, ее общая протяженность составит почти 44 километра. Автомагистраль проляжет между городами провинции Цзянсу–Чанчжоу и Уси.

Руководитель проектной группы Ян Годун заявил, что в настоящее время строительство всех этажей туннеля завершено.