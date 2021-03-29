Huawei представила новое поколение наушников

Компания Huawei представила новые наушники FreeBuds 4i. Они смогут работать 10 часов без подзарядки.
На старте продаж наушники FreeBuds 4i будут иметь черный и белый цвета, сообщает пресс-служба компании производителя.
Huawei FreeBuds 4i предназначены для удовлетворения музыкальных потребностей пользователя в различных жанрах музыки. Большой 10-миллиметровый электродинамический драйвер и чувствительная диафрагма из полимерного композита обеспечивают сбалансированность звучания и мощные басы.
Фото: Huawei
Наушники оснащены батареей высокой плотности, благодаря чему с выключенным шумоподавлением FreeBuds 4i обещают до 10 часов прослушивания музыки без подзарядки от чехла. Наушники поддерживают быструю зарядку. 10 мин питания от сети обеспечат 4 ч работы. Новое поколение фирменных наушников Huawei также имеет специальный режим «прозрачности», что позволяет пользователям слышать окружающую обстановку, не снимая наушников.
Фото: Huawei
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