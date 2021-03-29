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Huawei представила новое поколение наушников

Huawei представила новое поколение наушников

Компания Huawei представила новые наушники FreeBuds 4i. Они смогут работать 10 часов без подзарядки.

На старте продаж наушники FreeBuds 4i будут иметь черный и белый цвета, сообщает пресс-служба компании производителя.

Huawei FreeBuds 4i предназначены для удовлетворения музыкальных потребностей пользователя в различных жанрах музыки. Большой 10-миллиметровый электродинамический драйвер и чувствительная диафрагма из полимерного композита обеспечивают сбалансированность звучания и мощные басы.


Фото: Huawei

Наушники оснащены батареей высокой плотности, благодаря чему с выключенным шумоподавлением FreeBuds 4i обещают до 10 часов прослушивания музыки без подзарядки от чехла. Наушники поддерживают быструю зарядку. 10 мин питания от сети обеспечат 4 ч работы. Новое поколение фирменных наушников Huawei также имеет специальный режим «прозрачности», что позволяет пользователям слышать окружающую обстановку, не снимая наушников.


Фото: Huawei

По материалам Газета по-Украински
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