Huawei представила новое поколение наушников

Компания Huawei представила новые наушники FreeBuds 4i. Они смогут работать 10 часов без подзарядки.

На старте продаж наушники FreeBuds 4i будут иметь черный и белый цвета, сообщает пресс-служба компании производителя.

Huawei FreeBuds 4i предназначены для удовлетворения музыкальных потребностей пользователя в различных жанрах музыки. Большой 10-миллиметровый электродинамический драйвер и чувствительная диафрагма из полимерного композита обеспечивают сбалансированность звучания и мощные басы.



Фото: Huawei

Наушники оснащены батареей высокой плотности, благодаря чему с выключенным шумоподавлением FreeBuds 4i обещают до 10 часов прослушивания музыки без подзарядки от чехла. Наушники поддерживают быструю зарядку. 10 мин питания от сети обеспечат 4 ч работы. Новое поколение фирменных наушников Huawei также имеет специальный режим «прозрачности», что позволяет пользователям слышать окружающую обстановку, не снимая наушников.



Фото: Huawei