Межбанк: будет ли новый взлет котировок

Начало этой недели будет очень непростой на валютном рынке. С одной стороны, экономических предпосылок для активных скачков курса нет. Начались весенне-полевые работы, что заставляет аграриев активнее продавать валюту для их финансирования. Не отстают и металлурги, у них тоже идет активный экспорт металла за границу, что обеспечивает стабильный приток валюты в страну. Из-за локдауна и жестких ограничений по многим видам бизнеса — снизится активность импортеров и соответственно, спрос на валюту. Поэтому тут для гривны особых угроз не наблюдается.

С другой стороны, застоявшиеся спекулянты очень хотят в очередной раз качнуть курс на обострении военной ситуации на Донбассе и усилении напряженности с РФ. У спекулянтов цель одна — за счет психологического фактора постараться максимально раскачать курс межбанка, а также попытаться начать качнуть и наличный рынок. У отдельных граждан в период пандемии уже накопились определенные гривневые ресурсы и у любителей покачать курс есть виды на эти деньги населения.

Поэтому ближайшие пару дней тренд по курсу будет во многом зависеть от действий Нацбанка. Если регулятор жестко и активно будет проводить интервенции и погасит ситуативный спрос — рынок быстро успокоится. Если же регулятор будет медлить, долго «запрягать и почти не ехать» — курс пойдет вверх. Сглаживание курсовых колебаний на валютном рынке — один из приоритетов по словам чиновников Нацбанка. Так вот сейчас самое время активно в этом процессе поучаствовать и не дать раскачать рынок.

Сегодня на курсовой тренд на межбанке также повлияет поведение крупных игроков, фактор начала новой недели и необходимость у «дочек» иностранных компаний в начале апреля покупать валюту для вывода дивидендов. Спекулянты постараются максимально «покачать» котировки в течение дня. По нашим прогнозам статистика межбанка в понедельник будет в пределах до $ 135−180 млн при совершении до 450−620 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 5 апреля будут в пределах:

доллар — коридор 27,90−28,15 грн,

евро — коридор 32,70−33,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70−28,20 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20−25 коп, а в кассах банков до 30 коп.

Евро: в банках коридор 32,60−33,15 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,55−32,95 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,01 / 28,04

евро — 32,93 / 32,95

Курсы валют на Межбанке

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