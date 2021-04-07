Bloomberg назвал страны, которые быстро преодолеют коронакризис

После пандемии коронавируса быстрее всего смогут восстановить свои экономики и выйти из кризиса США и Китай. В частности, из-за темпов вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет Bloomberg.
По мнению экспертов, мировая экономика начнет восстанавливаться уже в текущем году и динамика будет положительной. Рост глобальной экономики составит рекордные за более чем 50 лет 6,9%, отметили в издании.
Страной-лидером станут, прежде всего, США, хорошие результаты покажет и Китай. А вот во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии будет пока наблюдаться экономический спад.
Отметим, Всемирный Банк улучшил прогноз по экономике Украины. Банк лучше оценивает перспективы экономического роста Украины в 2021 году, но указывает на неопределенность из-за медленной вакцинации.
Напомним, МВФ планирует выделить 650 млрд долларов на восстановление после коронакризиса.
Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. МВФ оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%.
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