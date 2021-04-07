Совокупная стоимость ТОП-30 украинских стартапов превышает $9 млрд — Forbes

Совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $ 9 млрд.

Данные приведены в рейтинге ТОП-30 лучших украинских стартапов, составленном изданием Forbes.

Указано, что большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People. ai, Restream и MacPaw.

«Всего компании из списка получили не менее $ 1,15 млрд инвестиций. Лишь несколько обошлись без стороннего капитала или предпочитают не раскрывать суммы вложений», — объяснили авторы исследования.

Как отмечается, подавляющее большинство участников рейтинга — компании возрастом от 4 лет. Они находятся в так называемой стадии роста, имея на руках работающий продукт и наращивая ключевые бизнес-показатели.

Там также добавляют, что совокупный штат компаний из списка достигает 5000 человек. Все компании, кроме глобального GitLab со штатом людей из 70 стран, расположили в Украине крупнейшие центры разработки.

«В рейтинг вошли продуктовые технологические компании, в которых как минимум один из основателей должен иметь украинское гражданство и работать в Украине, либо в Украине должен быть расположен крупнейший центр разработки», — объяснили в Forbes особенности методологии составления рейтинга.

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