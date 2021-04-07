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Как зарегистрировать земельный участок (инфографика)

Как зарегистрировать земельный участок (инфографика)

Министерство юстиции приводит шесть шагов, которые необходимо пройти для получения земельного участка в собственность.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

  • Находим свободный участок на сайте публичной кадастровой карты (map.land.gov.ua) и, в зависимости от целевого назначения участка, определяем распорядителя: городской совет, совет ОТГ и т. д.
  • От распорядителя необходимо разрешение на разработку документации по землеустройству. Для этого подаем заявление, которое распорядитель должен рассмотреть в течение 1 месяца.
  • Получив разрешение, обращаемся к сертифицированному инженеру-землеустроителю, который разработает документацию по землеустройству. Договариваемся о сроках разработки, заключаем договор — и ждем готовности документации.

Когда все подготовлено — подаем документы для регистрации участка по его местонахождению.

Кто может их подать:

  • инженер-землеустроитель через веб-портал электронных услуг (так будет быстрее и проще);
  • вы лично, обратившись в Центр предоставления административных услуг.

Документы:

  • заявление о государственной регистрации земельного участка (бумажное или электронное);
  • оригинал документации по землеустройству (бумажный или электронный);
  • электронный документ со сведениями о земельном участке.

После подачи документы проходят проверку на соответствие государственным требованиям. Если подавал землеустроитель — на это уйдет до 7 дней. Если вы — до 14 дней.

После проверки государственный кадастровый регистратор регистрирует земельный участок в Государственном земельном кадастре и выдает выписку о регистрации.

С выпиской и решением о передаче земельного участка обращаемся к регистратору прав собственности, например, к нотариусу, для того, чтобы зарегистрировать право собственности. После этого вы получаете право собственности на земельный участок.

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По материалам Finance.UA
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