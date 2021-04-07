Как зарегистрировать земельный участок (инфографика)

Министерство юстиции приводит шесть шагов, которые необходимо пройти для получения земельного участка в собственность.
Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.
Когда все подготовлено — подаем документы для регистрации участка по его местонахождению.
Кто может их подать:
Документы:
После подачи документы проходят проверку на соответствие государственным требованиям. Если подавал землеустроитель — на это уйдет до 7 дней. Если вы — до 14 дней.
После проверки государственный кадастровый регистратор регистрирует земельный участок в Государственном земельном кадастре и выдает выписку о регистрации.
С выпиской и решением о передаче земельного участка обращаемся к регистратору прав собственности, например, к нотариусу, для того, чтобы зарегистрировать право собственности. После этого вы получаете право собственности на земельный участок.
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