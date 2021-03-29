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Apple откалибрует батареи iPhone 11 с выпуском iOS 14.5

Apple откалибрует батареи iPhone 11 с выпуском iOS 14.5

В новой бета-версии iOS 14.5 компания Apple обновила алгоритм расчёта состояния батареи на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Как оказалось, алгоритм имел проблемы, из-за чего смартфон мог показывать неправильную информацию о фактической ёмкости.

Следствиями недочётов в старой версии алгоритма могли быть неожиданное выключение даже при отображении в строке состояния высокого процента заряда аккумулятора, или вовсе снижение максимальной производительности.

Как указано в документе, опубликованном в разделе поддержки, обновление повторно откалибрует значения, а процесс займёт несколько недель.

Уведомление о калибровке можно увидеть в настройках в разделе аккумулятор. После перерасчёта система может выставить новые параметры о рекомендациях по снижению пиковой производительности.

Также Apple обещает, что в случае выявления проблем с аккумулятором, которые могли возникнуть из-за неправильной работы алгоритма, пользователи смогут рассчитывать на бесплатную замену батареи смартфона.

По материалам 3dnews.ru
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