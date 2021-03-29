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Европа за квартал купила рекордный за три года объем российского газа

Европа за квартал купила рекордный за три года объем российского газа

Поставки российского газа ключевым клиентам «Газпрома» по итогам I квартала 2021 года установили 3-летний рекорд.

За три месяца «Газпром» прокачал в западном направлении 52,7 млрд кубометров — на 12,4 млрд (30%) больше, чем годом ранее. Объем экспорта лишь немного не дотянул до абсолютного максимума, показанного в 2018 году, — 54,25 млрд куб.

Германия увеличила закупки российского газа на треть, до 15,54 млрд кубометров. Поставки в Турцию взлетели на 106%, до 7,76 млрд куб м. Польша нарастила импорт на 18,5%, до 2,45 млрд куб м.

В Финляндию было экспортировано на 67% больше, чем в первом квартале 2020 года, в Румынию — на 90%, в Болгарию — на 52%, в Грецию — на 23%.

«Главным фактором, повлиявшим на масштабные отборы из ПХГ этой зимой, стал погодный, а точнее — аномальные морозы, обрушившиеся на Европу. В отдельные дни января и февраля через ПХГ отбиралось более 1 млрд кубометров в сутки, а 15 января был зафиксирован четвертый суточный показатель отбора из ПХГ Европы за историю наблюдений с 2011 года», — отметили эксперты Центра энергетики «Сколково».

Также сказалось заметное падение импорта СПГ, который хлынул в Азию, где цены поднимались выше $ 1000 за тысячу кубов. В марте в ЕС было поставлено 8 млрд кубометров регазифицированного сжиженного газа — на 20% меньше, чем годом ранее и в феврале.

Аналитики оценили, что из-за того, что к апрелю хранилища Европы подошли заполненными чуть больше, чем на четверть, летом необходимо будет закачать 65−70 млрд кубометров газа.

В большинстве стран, где расположены основные мощности хранения в Европе, запасы газа упали ниже 30%: в Германии — до 26%, в Нидерландах — до 23%, во Франции — 17%, в Австрии — до 26%.

«Для их заполнения понадобится как минимум на 57% больше газа, чем закачали в прошлом году», — считают в «Газпроме».

В «Сколково» отметили, что успех «Газпрома» в летние месяцы будет зависеть от общемировой конъюнктуры: при превышении европейских цен над азиатскими или при одинаковом уровне цен в этих регионах — спотовый СПГ, которого на рынке сегодня много, будет активнее поступать в Европу, а значит — кратно возрастет конкуренция.

«Кроме того, концерну будет крайне сложно обеспечить максимальный уровень поставок в Европу для закачки в ПХГ без бронирования дополнительных мощностей на украинском направлении. Зимой этот фактор был нивелирован с помощью собственных ресурсов газа в ПХГ Европы, а с пустыми хранилищами такая стратегия не сработает», — считают эксперты.

По материалам Mind
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