Сколько стоит интернет в разных странах мира (инфографика)

Украина по состоянию на конец прошлого года занимала 58 место в мире по скорости фиксированного интернета и 83 место по скорости мобильного доступа (рейтинг Speedtest Global Index).
По сравнению с другими странами в Украине достаточно дешевый интернет. Самый дешевый пакет интернета в месяц стоит у нас 3,6 доллара, а самый дорогой – 13,5 доллара. Средняя стоимость доступа к сети составляет 6,5 доллара (около 180 гривен).
Чуть дороже интернет в России: в среднем стоимость доступа в месяц – 7,3 доллара. В соседней для нас Польше стоимость пакета интернета в месяц колеблется от 9,6 до 43 долларов. В среднем доступ к интернету стоит жителям 15,4 доллара.
Чуть более 12 долларов в месяц стоит пакет интернета в Китае и Грузии. В Литве самый дешевый пакет в месяц – 3,5 доллара (дешевле, чем в Украине), самый дорогой – 28,2 доллара. Среднемесячная стоимость выходит на уровне 12,9 долл.
В среднем 31,7 доллара в месяц обходится доступ к интернету во Франции и Италии. В Великобритании доступ еще дороже. Самый дешевый пакет стоит 23 доллара, самый дорогой – 68 долларов. В среднем в месяц получается 35,7 долл.
Инфографика: Слово и дело
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