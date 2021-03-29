0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Сколько стоит интернет в разных странах мира (инфографика)

Сколько стоит интернет в разных странах мира (инфографика)

Украина по состоянию на конец прошлого года занимала 58 место в мире по скорости фиксированного интернета и 83 место по скорости мобильного доступа (рейтинг Speedtest Global Index).

По сравнению с другими странами в Украине достаточно дешевый интернет. Самый дешевый пакет интернета в месяц стоит у нас 3,6 доллара, а самый дорогой – 13,5 доллара. Средняя стоимость доступа к сети составляет 6,5 доллара (около 180 гривен).

Чуть дороже интернет в России: в среднем стоимость доступа в месяц – 7,3 доллара. В соседней для нас Польше стоимость пакета интернета в месяц колеблется от 9,6 до 43 долларов. В среднем доступ к интернету стоит жителям 15,4 доллара.

Чуть более 12 долларов в месяц стоит пакет интернета в Китае и Грузии. В Литве самый дешевый пакет в месяц – 3,5 доллара (дешевле, чем в Украине), самый дорогой – 28,2 доллара. Среднемесячная стоимость выходит на уровне 12,9 долл.

В среднем 31,7 доллара в месяц обходится доступ к интернету во Франции и Италии. В Великобритании доступ еще дороже. Самый дешевый пакет стоит 23 доллара, самый дорогой – 68 долларов. В среднем в месяц получается 35,7 долл.


Инфографика: Слово и дело

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.