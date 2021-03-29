Межбанк: рынок настроен позитивно по перспективам гривны

Эффект начала месяца уже отработал своё, и сегодня валютный рынок войдет в свой обычный деловой ритм. Вчера к обеду и после него несколько крупных покупателей выходили на межбанк и своими покупками подтянули котировки доллара до 27,85/27,87 гривен к концу сессии. Трагедии в этом нет, реакция других участников торгов на происходящее была минимальной и поэтому в целом, рынок настроен достаточно позитивно по перспективам гривны на ближайшие рабочие дни.

Все понимают, что позиционная война курсовых интересов крупных игроков продолжится и определенные отклонения по курсу в течение дня будут. Но скачков котировок в 10-15 копеек на долларе никто не ожидает. Сложнее с евро, так как на его поведение у нас на межбанке влияют в первую очередь валютные ралли по паре евро/доллар на мировых площадках. Но и по евровалюте в ближайшие два-три рабочих дня особых колебаний ни наблюдатели, ни участники рынка также на прогнозируют.

Сегодня на курсовой тренд на межбанке повлияет поведение крупных игроков и фактор окончания рабочей недели. Спекулянты также рассчитывают на ближайшую активизацию “дочек” иностранных компаний в начале месяца по покупке валюты для вывода дивидендов. Они надеются, что в эти моменты такие покупатели будут более сговорчивыми по курсу.

Как и все дни этой недели, мы вряд ли увидим НБУ на межбанке в эту пятницу с интервенциями. Даже при каких-либо колебаниях за него эту работу всегда смогут сделать госбанки. Поэтому регулятору нет смысла в этом участвовать.

По нашим прогнозам статистика межбанка в пятницу будет в пределах до $125 млн при совершении до 400-420 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 2 апреля будут в пределах:

доллар — коридор 27,75 – 27,97 грн,

евро — коридор 32,65 – 33,00 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,60 – 27,95 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15-20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,40 – 33,00 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,50 – 32,90 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,85 / 27,87

евро – 32,74 / 32,76

Курсы валют на Межбанке

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