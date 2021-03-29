Крупный бизнес за I квартал уплатил около ₴50 миллиардов налогов

В течение января-марта 2021 года плательщики Центрального межрегионального управления обеспечили поступления в государственный бюджет в сумме 49,5 млрд гривен.

Об этом рассказал начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук, передает пресс-служба управления.

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По словам Чмерука, в госбюджет, в частности, поступило: налога на добавленную стоимость – 26,9 млрд грн, налога на прибыль – 10,1 млрд грн и акцизного налога – 4,8 млрд гривен.

В Центральном управлении по работе с крупными плательщиками отметили, что поступления в государственный бюджет акцизного налога по сравнению с январем-мартом 2020 года выросли на 592 млн грн, или на 13,9%, налога на добавленную стоимость – на 2,8 млрд грн, или на 11,7%.

Также против прошлого года возросли поступления части чистого дохода государственных предприятий – на 18%, или на 154 млн грн. Итоговый показатель за 3 месяца по этой статье превысил 1 млрд грн.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Центральным управлением, по результатам января-марта 2021 года составляла почти 29% всех налоговых платежей в госбюджет по Украине. В том числе налог на прибыль – 33,1%, налог на добавленную стоимость – 35,3%, акцизный налог – 32,7%.

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