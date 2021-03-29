Страны ОПЕК + договорились увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК + договорились увеличить нефтедобычу на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца. Такое решение стран-участниц соглашения привело к росту цен на нефть почти на 4%.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

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Отмечается, что на заседании стран-участниц ОПЕК+, которое состоялось 1 апреля в формате видеоконференции на уровне министров, было принято решение об увеличении текущего уровня добычи нефти в течение трех месяцев. В мае и июне планируется увеличить нефтедобычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле – на 450 тысяч баррелей.

После информации о сделке ОПЕК+ цены на нефть показали рост: по данным на 20:45 по Киеву нефть марки Brent стоила 64,88 доллара за баррель (+3,43% к предыдущему дню). Нефть марки WTI подорожала на 3,18% до 61,4 доллара.

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