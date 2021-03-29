Страны ОПЕК + договорились увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК + договорились увеличить нефтедобычу на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца. Такое решение стран-участниц соглашения привело к росту цен на нефть почти на 4%.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.
Читайте также: Нефтяной рынок вернется на докризисный уровень в 2026 году — исследование
Отмечается, что на заседании стран-участниц ОПЕК+, которое состоялось 1 апреля в формате видеоконференции на уровне министров, было принято решение об увеличении текущего уровня добычи нефти в течение трех месяцев. В мае и июне планируется увеличить нефтедобычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле – на 450 тысяч баррелей.
После информации о сделке ОПЕК+ цены на нефть показали рост: по данным на 20:45 по Киеву нефть марки Brent стоила 64,88 доллара за баррель (+3,43% к предыдущему дню). Нефть марки WTI подорожала на 3,18% до 61,4 доллара.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеВчера, 20:23 - 1559 8
Юлия Барабаш: инвестиции в криптовалюту. Новое время — новые возможностиВчера, 11:35 - 1280 8
Маск своим твитом поднял стоимость Dogecoin на 20%Вчера, 17:10 - 836 5
Новая программа медгарантий: какие услуги с 1 апреля будет оплачивать государствоВчера, 10:06 - 865 3
Чистый доход Энергоатома за I квартал превысил 16,4 миллиарда6 ч. назад - 205 2
Апрельский локдаун: аналитики назвали вакансии, которые не боятся ограниченийВчера, 17:04 - 4694
В Украине оштрафовали поставщика газа, который повысил цену после победы на тендереВчера, 11:30 - 3065
«Интертелеком» отключает услуги еще в 11 областях и в КиевеВчера, 20:23 - 1559 8
В Украине ввели электронную регистрацию места жительстваВчера, 15:02 - 1558
Ударит ли новый локдаун по гривне: экономисты дали прогноз курса доллара в апрелеВчера, 14:02 - 1534
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)6 мин. назад - 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1275 3
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1303 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 887
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2354 3