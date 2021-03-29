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LinkedIn работает над собственной функцией, которая аналогична Clubhouse

LinkedIn работает над собственной функцией, которая аналогична Clubhouse

Все больше компаний заинтересованы в том, чтобы прижать Clubhouse, который за очень короткий промежуток времени стал нереальным хитом. Пока Clubhouse работает над Android-версией и планирует отменить систему приглашений, другие компании готовят достойных конкурентов. Над аналогами уже работают Facebook и Spotify, а Telegram расширил свою функциональность.

Теперь и LinkedIn работает над собственной функцией, которая аналогична Clubhouse.

Как показал разработчик Алессандро Палуцци, текущая версия приложения LinkedIn уже имеет скрытый интерфейс для этой новой платформы аудиочата. Она рассчитана на то, что пользователи могут просто слушать или взаимодействовать с другими с помощью звука и быстрой реакции. Так же, как работают другие аналогичные приложения.

Представитель LinkedIn подтвердил, что компания работает над своей собственной функцией живого аудиочата, но фактические планы по ее запуску остаются неизвестными. Согласно данным LinkedIn, пользователи все больше взаимодействуют с историями и видео, поэтому компания считает, что аудиоплатформа также привлечет внимание сообщества.

По материалам Pingvin Pro
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