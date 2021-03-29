0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

IBM предоставила свой квантовый компьютер для медицинских исследований

IBM предоставила свой квантовый компьютер для медицинских исследований

Американский производитель электроники IBM предоставил Кливлендской клинике в США свой первый коммерческий квантовый компьютер — вычислительную машину, многократно превосходящую возможности классических компьютеров, однако требующую особого обслуживания. Ученые из клиники используют систему для борьбы с будущими пандемиями.

Об этом пишет Business Insider.

Установка и обслуживание квантовых компьютеров чрезвычайно сложные и дорогие. Для обеспечения бесперебойной работы необходимо поддерживать температуру машины на уровне менее -270 градусов, что требует отдельной инфраструктуры и ресурсов, недоступных большинству организаций.

Квантовый компьютер поможет исследователям из Глобального центра исследования патогенов и глобального здравоохранения Кливлендской клиники расширить знания о вирусах и иммунном ответе людей для защиты от будущих пандемий и других угроз человечеству.

В то же время машина будет служить и для разрешения нынешнего коронавирусного кризиса.

Сейчас производитель IBM соревнуется с Honeywell, Google, Microsoft и другими компаниями в гонке по выносу квантовых компьютеров за пределы академических экспериментов и внедрению их технологий в повседневную жизнь. На этой неделе Honeywell заявила, что в течение следующих двух лет квантовые компьютеры разовьют настолько, что они смогут навсегда вытеснить классические.

Как отмечают исследователи Google, их квантовый компьютер выполняет за 200 секунд вычисления, которые у обычного займут 10 тысяч лет, и еще несколько миллионов на проверку.

По материалам theБабель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.