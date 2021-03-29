IBM предоставила свой квантовый компьютер для медицинских исследований

Американский производитель электроники IBM предоставил Кливлендской клинике в США свой первый коммерческий квантовый компьютер — вычислительную машину, многократно превосходящую возможности классических компьютеров, однако требующую особого обслуживания. Ученые из клиники используют систему для борьбы с будущими пандемиями.

Об этом пишет Business Insider.

Установка и обслуживание квантовых компьютеров чрезвычайно сложные и дорогие. Для обеспечения бесперебойной работы необходимо поддерживать температуру машины на уровне менее -270 градусов, что требует отдельной инфраструктуры и ресурсов, недоступных большинству организаций.

Квантовый компьютер поможет исследователям из Глобального центра исследования патогенов и глобального здравоохранения Кливлендской клиники расширить знания о вирусах и иммунном ответе людей для защиты от будущих пандемий и других угроз человечеству.

В то же время машина будет служить и для разрешения нынешнего коронавирусного кризиса.

Сейчас производитель IBM соревнуется с Honeywell, Google, Microsoft и другими компаниями в гонке по выносу квантовых компьютеров за пределы академических экспериментов и внедрению их технологий в повседневную жизнь. На этой неделе Honeywell заявила, что в течение следующих двух лет квантовые компьютеры разовьют настолько, что они смогут навсегда вытеснить классические.

Как отмечают исследователи Google, их квантовый компьютер выполняет за 200 секунд вычисления, которые у обычного займут 10 тысяч лет, и еще несколько миллионов на проверку.