Стало известно, в какое время года чаще всего дешевеет доллар в Украине

Большинство экономистов считают, что колебания курса доллара имеют определенную сезонность: таблички в обменниках в общем случае снижаются и растут в одно и то же время года, а другие факторы усиливают или ослабляют эти тренды.
Об этом говорится в статье издания «Комментарии».
По мнению экономиста Бориса Кушнирука, курс доллара действительно зависит от сезонности, но не только. Так, осенью идет выручка от продажи аграрной продукции, соответственно, предложений валюты будет больше, и гривна укрепляется. А в ноябре, когда импортеры закупают товары для праздников, валюты становится меньше, и доллар идет вверх.
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Инфографика: Комментарии
По данным инфографики, сезонность действительно прослеживается. Максимальных точек доллар достигает зимой, а летом стремится к минимуму. Поэтому при прочих равных условиях лучший курс для покупки — в конце весны и летом. Осенью начинаются очередные колебания, но тренд однозначный: снова вверх, к зимним пикам. В середине осени может наблюдаться небольшое снижение курса, но ближе к Новому году доллар снова крепко стоит на ногах.
Но отмечается, что не обходится без сюрпризов. Например, за два месяца, которые в теории должны были быть относительно спокойными — январь и февраль 2016 года — курс подскочил с 24 до 27 грн, то есть почти на 13%. Фееричное падение украинской национальной валюты отметили в агентстве Bloomberg и даже назвали причины — недостаточность экспортной выручки и очередная неопределенность с траншами МВФ.
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