Европа планирует остановить половину угольных тепловых электростанций до 2030 года

По данным, собранным Europe Beyond Coal, 50% угольных тепловых электростанций закроют или планируют остановить до конца десятилетия. Это касается Европы, включая Западные Балканы и Турцию.
На операторов мощностей давят растущие цены на разрешения на выбросы СО2, экологические нормы и падение затрат на генерацию возобновляемой энергии, информирует World-energy.
Быстрому падению угля в Европе способствуют ряд факторов, в частности резкое снижение стоимости солнечной и ветровой энергии, влияние общественности из-за роли угля в климатическом кризисе и последствия для здоровья, вызванные загрязнением воздуха. Операторы угольных электростанций сталкиваются с ростом затрат на выбросы, конкуренцией со стороны возобновляемых источников энергии.
Вследствие этого, угольные мощности сократились на 60% с 2000 года. Сейчас в Европе осталось 36 проектов угольных тепловых электростанций, включая Турцию и Западные Балканы.
Остальные расположены преимущественно в Германии, Польше и Турции (примерно на 70%), тогда как пятая часть находится в Чехии, Болгарии и Румынии, а 10% – на Западных Балканах.
После того как с начала года было отменено или отложено пять проектов по строительству электростанций, использующих уголь, их осталось 36. Турция недавно отказалась от 10% своих угольных проектов с мощностью свыше 3 ГВт.
Стоит отметить, что Coal India, крупнейший производитель угля в мире, заявил, что будет реализовывать энергетические проекты солнечной энергетики общей мощностью 3 ГВт. Компания планирует продолжать отказываться от шахт после закрытия 82 единиц в течение предыдущих трех лет.
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