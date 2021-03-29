Продажи смартфонов в 2020 году упали на 10 %, а телефонов — на четверть

Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала статистику по мировому рынку смартфонов и традиционных мобильных телефонов: в обеих продуктовых категориях по итогам 2020 года зафиксирован значительный спад.
В частности, из-за пандемии отгрузки умных сотовых аппаратов сократились на 10 % по сравнению с 2019-м. Наибольшее снижение поставок наблюдалось в первой половине прошлого года, когда рынок уменьшился на 18 %.
Крупнейшими игроками отрасли смартфонов в мировом масштабе в 2020 году стали Samsung, Apple и Huawei с долями соответственно 19 %, 15 % и 14 %. В Европе Samsung лидирует с результатом в 32 %; далее идут Apple с 22 % и Xiaomi с 14 %.
Инфографика: Counterpoint Technology Market Research
В сегменте кнопочных телефонов отгрузки в 2020 году рухнули на четверть — на 25 %. Особенно сильно продажи упали во втором квартале 2020-го: тогда был зафиксирован спад на 47 %.
Инфографика: Counterpoint Technology Market Research
На первом месте по поставкам обычных сотовых телефонов в прошлом году оказался бренд iTel Mobile с долей в 23 %. Затем идёт HMD с результатом в 15 %, а замыкает тройку Tecno с 11 %.
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