В Украине ввели электронную регистрацию места жительства

В четверг, 1 апреля, в Украине стартовал эксперимент с электронной регистрацией места жительства. Вся информация о регистрации места жительства или о снятии с регистрации физлиц теперь должна передаваться Государственную миграционную службу и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде.
Об этом рассказывает «Сегодня».
Так, предполагается, что заявление об изменении места регистрации нужно будет подавать в электронном виде, в том числе это можно будет сделать через портал «Дія».
Отмечается, что эксперимент с электронной регистрацией будет расширяться поэтапно:
Поначалу электронная регистрация места жительства заработает в Киеве и некоторых областных центрах. Например, высокие шансы имеют Одесса, Харьков, Днепр.
Еще в мае 2020 года сообщалось, что в Украине работают над электронной регистрацией места жительства, которая появится в приложении «Дія». Как тогда отмечалось, е-прописка для взрослых от 14 лет будет предоставляться после:
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