0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 286 0

В Украине ввели электронную регистрацию места жительства

В Украине ввели электронную регистрацию места жительства

В четверг, 1 апреля, в Украине стартовал эксперимент с электронной регистрацией места жительства. Вся информация о регистрации места жительства или о снятии с регистрации физлиц теперь должна передаваться Государственную миграционную службу и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде.

Об этом рассказывает «Сегодня».

Так, предполагается, что заявление об изменении места регистрации нужно будет подавать в электронном виде, в том числе это можно будет сделать через портал «Дія».

Отмечается, что эксперимент с электронной регистрацией будет расширяться поэтапно:

  • на первых порах дистанционно оформить регистрацию или перерегистрацию смогут владельцы ID-паспортов — при условии, что заявитель регистрируется в то жилье, которым владеет сам. Можно будет зарегистрироваться и по другому адресу, если владелец жилья даст свое согласие — тоже в электронном виде;
  • электронная регистрация распространится на детей с 14 до 18 лет. Сейчас дистанционно прописать к родителям можно только детей до 14 лет.

Поначалу электронная регистрация места жительства заработает в Киеве и некоторых областных центрах. Например, высокие шансы имеют Одесса, Харьков, Днепр.

Справка Finance.ua:

Еще в мае 2020 года сообщалось, что в Украине работают над электронной регистрацией места жительства, которая появится в приложении «Дія». Как тогда отмечалось, е-прописка для взрослых от 14 лет будет предоставляться после:

  • заполнения заявления и данных на портале;
  • получения согласия собственника или совладельца жилья (если проживает не в своем);
  • уплаты административного сбора.

Е-прописка для детей до 14 лет: родители ребенка смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.