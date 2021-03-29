В Украине ввели электронную регистрацию места жительства

В четверг, 1 апреля, в Украине стартовал эксперимент с электронной регистрацией места жительства. Вся информация о регистрации места жительства или о снятии с регистрации физлиц теперь должна передаваться Государственную миграционную службу и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде.

Об этом рассказывает «Сегодня».

Так, предполагается, что заявление об изменении места регистрации нужно будет подавать в электронном виде, в том числе это можно будет сделать через портал «Дія».

Отмечается, что эксперимент с электронной регистрацией будет расширяться поэтапно:

на первых порах дистанционно оформить регистрацию или перерегистрацию смогут владельцы ID-паспортов — при условии, что заявитель регистрируется в то жилье, которым владеет сам. Можно будет зарегистрироваться и по другому адресу, если владелец жилья даст свое согласие — тоже в электронном виде;

электронная регистрация распространится на детей с 14 до 18 лет. Сейчас дистанционно прописать к родителям можно только детей до 14 лет.

Поначалу электронная регистрация места жительства заработает в Киеве и некоторых областных центрах. Например, высокие шансы имеют Одесса, Харьков, Днепр.

Справка Finance.ua:

Еще в мае 2020 года сообщалось, что в Украине работают над электронной регистрацией места жительства, которая появится в приложении «Дія». Как тогда отмечалось, е-прописка для взрослых от 14 лет будет предоставляться после:

заполнения заявления и данных на портале;

получения согласия собственника или совладельца жилья (если проживает не в своем);

уплаты административного сбора.

родители ребенка смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.

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