Сколько телефонных номеров перенесли украинцы с начала запуска услуги

По состоянию на начало года 104,655 тыс. номеров перенесено с начала запуска услуги по переносу абонентских номеров (MNP).

Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

«По состоянию на 4 января 2021 г. в Украине было зафиксировано 104 655 абонентов, реализовали свое право на свободный выбор поставщика услуг мобильной связи путем осуществления услуги переноса номера, в течение 2020 года были перенесены 65 965 номеров», — отмечают в НКРСИ.

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Анализ базы данных перенесенных номеров свидетельствует, что в 2020 году общее количество поданных потребителями заявлений на получение услуги составило 110 тыс. Таким образом, удовлетворение таких заявлений операторами телекоммуникаций довольно низкое, поскольку только 60% от общего количества заявлений были реализованы.

Более 90% отказов в удовлетворении заявлений потребителей связаны с тем, что:

абоненты, которые получают телекоммуникационные услуги обезличенно и хотят получить услугу, должны предварительно пройти регистрацию в сети оператора-донора (около 60%);

право пользования абонентским номером, на перенос которого подано заявление, принадлежит другому лицу (около 30%), что включает случаи несоответствия ФИО абонента в результате заполнения заявления на регистрацию на стороне оператора-донора и заявления на перенос номера на стороне оператора-получателя на разных языках (украинский и русский).

Справка Finance.ua:

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

зарегистрировать на себя номер у старого оператора;

подать заявку новому оператору;

прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM -карту;

при регистрации мобильного номера нужно показать документ, удостоверяющий личность (можно не только паспорт).

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