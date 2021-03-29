Сколько телефонных номеров перенесли украинцы с начала запуска услуги

По состоянию на начало года 104,655 тыс. номеров перенесено с начала запуска услуги по переносу абонентских номеров (MNP).
Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
«По состоянию на 4 января 2021 г. в Украине было зафиксировано 104 655 абонентов, реализовали свое право на свободный выбор поставщика услуг мобильной связи путем осуществления услуги переноса номера, в течение 2020 года были перенесены 65 965 номеров», — отмечают в НКРСИ.
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Анализ базы данных перенесенных номеров свидетельствует, что в 2020 году общее количество поданных потребителями заявлений на получение услуги составило 110 тыс. Таким образом, удовлетворение таких заявлений операторами телекоммуникаций довольно низкое, поскольку только 60% от общего количества заявлений были реализованы.
Более 90% отказов в удовлетворении заявлений потребителей связаны с тем, что:
Чтобы перенести мобильный номер, нужно:
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