В Android появится встроенный быстрый переводчик

В последней предварительной сборке Android 12 для разработчиков обнаружена новая функция переводчика Google Lens Translate. Теперь у владельцев смартфонов с новой версией «зелёного робота» появится возможность практически мгновенного перевода текста с любого языка.
Специалисты с ресурса AndroidPolice смогли найти новую функцию в прошивке Android 12 Developer Preview 2.1 и поделились скриншотами, демонстрирующими перевод в работе. Так, если на экране смартфона появится информация на иностранном языке, перевести её можно будет одним нажатием.
Проведя пальцем снизу вверх и задержав его на дисплее, пользователь увидит под текстом кнопку «Перевести» с изображением объектива, окрашенного в фирменные цвета Google. Ниже под кнопкой можно будет выбрать, что сделать с переводом: снять скриншот экрана или выделить часть текста.
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