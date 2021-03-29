В Android появится встроенный быстрый переводчик

В последней предварительной сборке Android 12 для разработчиков обнаружена новая функция переводчика Google Lens Translate. Теперь у владельцев смартфонов с новой версией «зелёного робота» появится возможность практически мгновенного перевода текста с любого языка.

Специалисты с ресурса AndroidPolice смогли найти новую функцию в прошивке Android 12 Developer Preview 2.1 и поделились скриншотами, демонстрирующими перевод в работе. Так, если на экране смартфона появится информация на иностранном языке, перевести её можно будет одним нажатием.

Проведя пальцем снизу вверх и задержав его на дисплее, пользователь увидит под текстом кнопку «Перевести» с изображением объектива, окрашенного в фирменные цвета Google. Ниже под кнопкой можно будет выбрать, что сделать с переводом: снять скриншот экрана или выделить часть текста.