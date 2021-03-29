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Количество используемых компьютеров во всём мире достигнет 6,2 млрд в 2021 году

Количество используемых компьютеров во всём мире достигнет 6,2 млрд в 2021 году

Компания Gartner прогнозирует, что в ближайшие годы база находящихся в эксплуатации компьютерных устройств будет устойчиво расти. Катализатором мирового рынка выступит продолжающаяся пандемия.

Аналитики Gartner берут в рассмотрение персональные компьютеры разного типа (десктопы, ноутбуки и ультрабуки), планшеты, а также смартфоны.

По оценкам, в прошлом году в глобальном масштабе в эксплуатации находились в общей сложности 6,08 млрд устройств указанных типов. Из них около 4,3 млрд составили смартфоны. На настольные ПК и ноутбуки пришлось соответственно 522 млн и 796 млн единиц. Ещё 479 млн — это планшеты.

В текущем году количество эксплуатируемых компьютерных устройств увеличится. Этому будет способствовать развитие платформ дистанционного обучения и удалённой работы.

По итогам 2021-го, полагают аналитики, база находящейся в использовании вычислительной техники достигнет 6,22 млрд. Это, в частности, более 4,3 млрд смартфонов, 495 млн десктопов, 866 млн ноутбуков и 535 млн планшетов.

В 2022 году рост продолжится: ожидается, что база находящихся в эксплуатации компьютерных устройств расширится до 6,42 млрд единиц.

По материалам 3dnews.ru
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