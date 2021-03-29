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ТОП 5-отраслей, получивших наибольшее возмещение НДС

ТОП 5-отраслей, получивших наибольшее возмещение НДС

Львиную долю возмещения по НДС из бюджета получают лишь 2 отрасли экономики: перерабатывающая промышленность (63,4 млрд грн в 2020 году) и торговля и ремонт автотранспорта (47,3 млрд грн).

Об этом пишет Telegram-канал «Ваши деньги».

Все остальные отрасли получают значительно меньшие объемы возмещения по сравнению с этими лидерами. В частности, аграрии («Сельское, лесное и рыбное хозяйство») занимают лишь 6 место в рейтинге получателей из 4,2 млрд грн в 2020 году.

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Среди отраслей-лидеров прослеживается определенная сезонность в объемах возмещения: обычно во второй половине года они получают значительно более низкий объем возмещения, чем в первой половине. А представители отрасли «торговля и ремонт автотранспорта» обычно наименьшие объемы возмещения (почти вдвое ниже обычных показателей) получают в июле-августе каждого года.

Всего к ТОП 5-отраслей по объему возмещения НДС в Украине относятся:

  • перерабатывающая промышленность;
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность;
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

К обрабатывающей промышленности относится, в частности, переработка сырья сельского, лесного и рыбного хозяйства (например, переработка свежей рыбы, пастеризация и разлив молока в бутылки). После значительного увеличения объемов возмещения для этой отрасли в 2019 году, в 2020 году они упали почти на четверть, что, вероятно, стало следствием замедления экономической деятельности вследствие ковид-кризиса.

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По материалам Finance.UA
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