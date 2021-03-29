Apple построит в Калифорнии хранилище для хранения солнечной энергии

Apple заявила, что построит хранилище возобновляемых источников энергии на основе аккумуляторов в Центральной Калифорнии вблизи солнечной энергетической установки, которая уже обеспечивает энергией все свои объекты в штате.
Об этом пишет Reuters.
Apple заявила, что проект будет хранить 240 мегаватт-часов энергии, или достаточно для питания более 7000 домов на один день. Он расположен рядом с солнечной установкой California Flats в юго-восточном округе Монтерей, штат Калифорния.
Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам охраны окружающей среды, политики и социальных инициатив, заявила в интервью агентству Reuters, что компания намерена разработать, по ее мнению, одну из крупнейших систем хранения данных на основе аккумуляторов в США.
Джексон заявила, что Apple планирует поделиться своими результатами построения проекта с другими компаниями.
У компании Apple есть другие проекты, где она поделилась разработками экологических технологий, в частности совместное предприятие по выплавке алюминия в Канаде и лаборатория технологий переработки Apple в Техасе.
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