Киев отказался повышать скорость до 80 км/ч с 1 апреля

С 1 апреля столица не будет вводить повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям.

Об этом сообщил директор КП «Центр организации дорожного движения Виктор Черний.

«Представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управление патрульной полиции, КК «Киевавтодор» и ​​КП «Центр организации дорожного движения» провели комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля по 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч. Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методике принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам», – сообщил Виктор Черний.

Он подчеркнул, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и пр.

«Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, которая не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что, фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных. Таковы выводы велосообщества города, опирающиеся на официальные данные патрульной полиции», – отметил директор КП «Центр организации дорожного движения».

Он напомнил, что в соответствии со ст. 27 Закона Украины «О дорожном движении», изменения в организации дорожного движения с целью повышения интенсивности движения транспортных средств за счет снижения безопасности дорожного движения не допускаются. А Стратегия развития г. Киева до 2025 года предусматривает снижение смертности на столичных дорогах на 50%.

«Сам город ответственен за организацию дорожного движения и безопасности на столичных дорогах, а полиция, в свою очередь, уже контролирует соблюдение правил. В европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч. Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют», – резюмировал Виктор Черний.

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