5 наиболее распространенных ошибок при поиске работы

Часто кандидатов не берут на работу из-за того, что они рассылают одно резюме на вакансии разного типа или не напоминают о себе работодателям.

Какие типичные ошибки совершают украинцы при трудоустройстве, рассказала рекрутер международной продуктовой IT-компании Jooble Ярослава Герасимова для Happy Monday.

Неправильно оформили резюме

Резюме должно иметь четкую структуру, желательно сохранять его в формате PDF.

Кандидатам на должности советуют указывать: должность и почему человек на нее претендует; контактную информацию и качественное фото; образование не только в университете, но и на курсах; уровень владения программами или языками программирования, честно писать об уровне владения иностранными языками; опыт участия в интересных проектах. Также можно одной строкой добавить информацию о хобби и личных качествах.

Перекладываете ответственность на работодателя

Очень часто рекрутеры слышат от кандидатов: «Я готов учиться». На вопрос, делают ли они что-то для своего развития самостоятельно, большинство отвечает, что ничего.

«Некоторые компании действительно готовы брать студентов и выпускников без практического опыта работы и обучать их. Но важно понимать, что таких кандидатов много, и преимущество в трудоустройстве получит тот, кто и самостоятельно прилагает усилия для своего профессионального становления», — говорит Ярослава Герасимова.

Делаете акцент на заработной плате

«Если человек работает только ради монетизации своих умений — это не всегда означает, что он работает хорошо. Компании хотят видеть специалиста, прежде всего заинтересованного в своем деле. Как результат, такая заинтересованность будет хорошо оплачиваться», — говорит эксперт.

Рассылаете резюме вслепую

Если вы будете отправлять резюме на неподходящие позиции, его не будут рассматривать. Чтобы этого избежать, советуют сделать несколько резюме и мотивационных писем на различные интересующие позиции.

Не напоминаете о себе

«Когда в компании открывается вакансия, на которую готовы взять студента, рекрутеры получают сотни резюме. Если вы не получили никакого ответа, лаконично напомните о себе и попросите, чтобы вас сориентировали относительно следующих этапов отбора кандидатов», — говорит рекрутер.

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