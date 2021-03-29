5 наиболее распространенных ошибок при поиске работы

Часто кандидатов не берут на работу из-за того, что они рассылают одно резюме на вакансии разного типа или не напоминают о себе работодателям.
Какие типичные ошибки совершают украинцы при трудоустройстве, рассказала рекрутер международной продуктовой IT-компании Jooble Ярослава Герасимова для Happy Monday.
Неправильно оформили резюме
Резюме должно иметь четкую структуру, желательно сохранять его в формате PDF.
Кандидатам на должности советуют указывать: должность и почему человек на нее претендует; контактную информацию и качественное фото; образование не только в университете, но и на курсах; уровень владения программами или языками программирования, честно писать об уровне владения иностранными языками; опыт участия в интересных проектах. Также можно одной строкой добавить информацию о хобби и личных качествах.
Перекладываете ответственность на работодателя
Очень часто рекрутеры слышат от кандидатов: «Я готов учиться». На вопрос, делают ли они что-то для своего развития самостоятельно, большинство отвечает, что ничего.
«Некоторые компании действительно готовы брать студентов и выпускников без практического опыта работы и обучать их. Но важно понимать, что таких кандидатов много, и преимущество в трудоустройстве получит тот, кто и самостоятельно прилагает усилия для своего профессионального становления», — говорит Ярослава Герасимова.
Делаете акцент на заработной плате
«Если человек работает только ради монетизации своих умений — это не всегда означает, что он работает хорошо. Компании хотят видеть специалиста, прежде всего заинтересованного в своем деле. Как результат, такая заинтересованность будет хорошо оплачиваться», — говорит эксперт.
Рассылаете резюме вслепую
Если вы будете отправлять резюме на неподходящие позиции, его не будут рассматривать. Чтобы этого избежать, советуют сделать несколько резюме и мотивационных писем на различные интересующие позиции.
Не напоминаете о себе
«Когда в компании открывается вакансия, на которую готовы взять студента, рекрутеры получают сотни резюме. Если вы не получили никакого ответа, лаконично напомните о себе и попросите, чтобы вас сориентировали относительно следующих этапов отбора кандидатов», — говорит рекрутер.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — Лазебная13 ч. назад - 1527 10
Зеленский предложил за два года перенести министерства в регионы14 ч. назад - 611 5
В Украине подняли штрафы за грязные номера11 ч. назад - 1107 4
Нарушителей на дорогах будут «ловить» автомобили-фантомы4 ч. назад - 493 2
«Большая стройка»: первый концессионный автобан в Украине будет построен по высочайшей 1а категорииВчера, 20:22 - 1100 2
Аналитики спрогнозировали курс доллара в апреле11 ч. назад - 3683
Бизнес не успеет привыкнуть к бесплатным кредитам — банкирыВчера, 21:00 - 1531
При выходе на пенсию ФЛПы смогут рассчитывать только на минимальные выплаты, — Лазебная13 ч. назад - 1527 10
Парцхаладзе сообщил, почему 100 тысяч украинских семей не получили квартиры10 ч. назад - 1242
Volkswagen представил новый кроссовер Taigun (фото)17 ч. назад - 1176 2
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)Вчера, 11:28 - 273 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1496 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1396 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 947
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2454 3