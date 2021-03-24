Кабмин утвердил Лицензионные условия продолжения деятельности по проведению азартных игр

Кабинет министров Украины утвердил постановление об утверждении Лицензионных условий по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр.

Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов написал на своей странице в Telegram-канале

Цель принятия постановления:

утверждение Лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр и установление исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, а также исчерпывающего перечня требований, обязательных для выполнения при ведении указанной деятельности.

«Учитывая продолжительный, с 2009 года, запрет игорного бизнеса ІТ-компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения для организации и проведения азартных игр, находятся в тени и не афишируют свою деятельность. С принятием Закона игорный бизнес в Украине легализован и установлены правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине», — пишет Немчинов.

Сфера азартных игр в других странах. По словам Немчинова, в европейских странах, где сфера азартных игр является легальным сектором экономики, такая деятельность обеспечивает значительные поступления в бюджеты этих государств. Так, в Великобритании по состоянию на 2016 год было 147 казино, а ежегодный доход от них составил более 15,7 млрд евро, доход от онлайн-рынка — 4,9 млрд евро. В Польше ежегодный доход от деятельности азартных игр составляет 126 млн евро, от онлайн-казино — 83,2 млн евро.

Справка Finance.ua:

Госбюджет получил за первые две лицензии наземного казино 72 миллиона гривен — лицензии оплатили ООО « ПРИМУМ » (гостиница «Гагарин» в Одессе) и ООО « НЕБУЛА ГЕЙМС » (Львов).

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей ( КРАИЛ ) Иван Рудый оценивает потенциал игорного рынка в 6−7 млрд гривен поступлений в бюджет за год. При этом пока сложно точно спрогнозировать нынешнюю ситуацию на игровом рынке.

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