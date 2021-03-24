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Кабмин утвердил Лицензионные условия продолжения деятельности по проведению азартных игр

Кабмин утвердил Лицензионные условия продолжения деятельности по проведению азартных игр

Кабинет министров Украины утвердил постановление об утверждении Лицензионных условий по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр.

Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов написал на своей странице в Telegram-канале

Цель принятия постановления:

  • утверждение Лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр и установление исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, а также исчерпывающего перечня требований, обязательных для выполнения при ведении указанной деятельности.

«Учитывая продолжительный, с 2009 года, запрет игорного бизнеса ІТ-компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения для организации и проведения азартных игр, находятся в тени и не афишируют свою деятельность. С принятием Закона игорный бизнес в Украине легализован и установлены правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине», — пишет Немчинов.

Сфера азартных игр в других странах. По словам Немчинова, в европейских странах, где сфера азартных игр является легальным сектором экономики, такая деятельность обеспечивает значительные поступления в бюджеты этих государств. Так, в Великобритании по состоянию на 2016 год было 147 казино, а ежегодный доход от них составил более 15,7 млрд евро, доход от онлайн-рынка — 4,9 млрд евро. В Польше ежегодный доход от деятельности азартных игр составляет 126 млн евро, от онлайн-казино — 83,2 млн евро.

Справка Finance.ua:

  • Госбюджет получил за первые две лицензии наземного казино 72 миллиона гривен — лицензии оплатили ООО «ПРИМУМ» (гостиница «Гагарин» в Одессе) и ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС» (Львов).
  • Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый оценивает потенциал игорного рынка в 6−7 млрд гривен поступлений в бюджет за год. При этом пока сложно точно спрогнозировать нынешнюю ситуацию на игровом рынке.

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По материалам УНН
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