В Украине изменят нормы деятельности страхового рынка

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №5315 «О страховании». Новый закон позволит Национальному банку перейти от лицензирования отдельных видов страхования к лицензированию по классам страхования.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Законопроект учитывает ключевые требования законодательства Европейского Союза, которые Украина обязана выполнять в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, а также принципы Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS).
Лицензирование страховщиков:
Новые требования к входу страховщика на рынок:
Регламентация требований к уходу компаний с рынка:
Требования к договорам страхования:
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С целью повышения защиты интересов страхователей и застрахованных лиц законопроектом установлены отдельные требования по усовершенствованию регулирования деятельности страховых посредников:
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