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В Украине изменят нормы деятельности страхового рынка

В Украине изменят нормы деятельности страхового рынка

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №5315 «О страховании». Новый закон позволит Национальному банку перейти от лицензирования отдельных видов страхования к лицензированию по классам страхования.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Законопроект учитывает ключевые требования законодательства Европейского Союза, которые Украина обязана выполнять в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, а также принципы Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS).

Лицензирование страховщиков:

  • страховая компания, которая получит лицензию на страхование по классам страхования жизни (life страхование), не сможет быть лицензированной для осуществления страхования по классам страхования иным, чем страхование жизни (non-life страхования), и наоборот;
  • закон предусматривает возможность изменения объема лицензии — добавлять дополнительные классы (риски в пределах классов) страхования к уже существующим у страховщика и/или сочетать деятельность по входящему перестрахованию с прямым страхованием.

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Новые требования к входу страховщика на рынок:

  • законопроектом предлагается существенно ужесточить стандарты лицензирования компаний, сформировать эффективную систему управления и обеспечить прозрачность структур собственности страхового рынка;
  • во-первых, страховые компании должны раскрыть информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках страховой компании;
  • во-вторых, страховщики при регистрации будут предоставлять планы деятельности на три года;
  • в-третьих, закон устанавливает дифференцированные подходы к размеру уставного капитала страховщиков: 32 млн грн для страховщиков non-life и 48 млн грн — для компаний по страхованию жизни, страховщиков лицензии на классы страхования ответственности, кредитов, поручительства и на ведение деятельности по перестрахованию.

Регламентация требований к уходу компаний с рынка:

  • будет установлен действенный механизм вывода страховщика с рынка;
  • выход с рынка страховщика может быть как добровольным, так и принудительным по решению регулятора.

Требования к договорам страхования:

  • закон предусматривает обязательное раскрытие страховщиком для потребителя исчерпывающих сведений об условиях договора страхования и размере страховой премии, корректную дату или период, когда премия подлежит уплате, и последствия, если она оплачена с задержкой или вообще не уплачена;
  • среди других требований также будет раскрытие стоимости страхового продукта, обязательное раскрытие размера комиссии, которая будет подлежать уплате потребителем.

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С целью повышения защиты интересов страхователей и застрахованных лиц законопроектом установлены отдельные требования по усовершенствованию регулирования деятельности страховых посредников:

  • вводится процедура обязательной регистрации страховых посредников в едином Реестре;
  • устанавливаются требования к обучению и поддержанию надлежащего уровня профессиональных знаний и компетентности страховых посредников, контроль за безупречной деловой репутацией и соблюдением стандартов рыночного поведения, предотвращением любых конфликтов интересов;
  • расширение перечня информации, которую страховые посредники обязаны раскрывать клиентам до и в процессе заключения договора страхования;
  • вводятся отдельные текущие счета со специальным режимом к страховым посредникам, которые получают страховые премии от клиентов, для безопасности этих средств и прочее.

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По материалам Finance.UA
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