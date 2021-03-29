В Украине подняли штрафы за грязные номера

В Украине выросли некоторые штрафы для водителей. В частности это относится к эксплуатации авто с загрязненным номерным знаком, об этом сообщает Ampercar.com.

Если ранее штраф за езду на незарегистрированной машине, без номерного знака, или с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов (3D-номера, стикеры и т. п. ), загрязнен, перевернут или не освещен, закрыт другими предметами, что затрудняет его идентификацию с расстояния 20 метров, составлял 170 грн, то теперь за такое нарушение придется заплатить 850 грн.

Именно такая санкция грозит нарушителю, если «попасться» патрульным впервые.

При повторном «замечании» полиции нарушителю придется оплатить уже 1700 грн.

Кроме того, водителю могут присудить 30−40 часов общественных работ. Также нарушителю ПДД грозит возмездное изъятие транспортного средства.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысячи гривен. Превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч — 3,4 тысячи грн. За превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн. Другие штрафы здесь.

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