В Украине подняли штрафы за грязные номера

В Украине выросли некоторые штрафы для водителей. В частности это относится к эксплуатации авто с загрязненным номерным знаком, об этом сообщает Ampercar.com.
Если ранее штраф за езду на незарегистрированной машине, без номерного знака, или с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов (3D-номера, стикеры
Именно такая санкция грозит нарушителю, если «попасться» патрульным впервые.
При повторном «замечании» полиции нарушителю придется оплатить уже 1700 грн.
Кроме того, водителю могут присудить 30−40 часов общественных работ. Также нарушителю ПДД грозит возмездное изъятие транспортного средства.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен сделали совместное заявлениеВчера, 09:32 - 17008 10
Минсоц предлагает уменьшить размер больничных для украинцевВчера, 12:01 - 1745 9
Инспекторам Гостаможни планируют повышать зарплатыВчера, 16:47 - 347 5
Египет ждет компенсацию на более чем $ 1 млрд за блокировку Суэцкого каналаВчера, 14:14 - 1014 5
Не заплатили за свет: могут ли арестовать имуществоВчера, 16:02 - 677 3
Банкиры дали прогноз курса гривны на второй кварталВчера, 14:00 - 3175 2
Минсоц предлагает уменьшить размер больничных для украинцевВчера, 12:01 - 1745 9
В Украине начали выдавать водительские удостоверения нового образцаВчера, 17:02 - 1661
Египет ждет компенсацию на более чем $ 1 млрд за блокировку Суэцкого каналаВчера, 14:14 - 1014 5
Условия программы «5-7-9%» снова изменятВчера, 12:15 - 863
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)Вчера, 11:28 - 229 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1430 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1376 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 927
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2428 3