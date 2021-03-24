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Расходы госбюджета выросли почти на 20% – Минфин

Расходы госбюджета выросли почти на 20% – Минфин

За 2020 год расходы госбюджета составили 1,29 млрд грн, что на 19,8% больше, чем за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«На днях Кабмин одобрил отчет о выполнении государственного бюджета Украины за 2020 год. Так, благодаря эффективной мобилизации ресурсов правительство смогло обеспечить финансирование расходов в объеме 1 млрд 288 млн грн, что на 19,8% больше показателя 2019-го», — говорится в сообщении.

Самые весомые доли расходов общего фонда госбюджета за прошлый год приходятся на заработную плату работников бюджетной сферы и социальные выплаты (30,5%), оборону и безопасность (20,8%), а также на обслуживание государственного долга (10,9%).

Расходы на оборону и национальную безопасность в 2020 году составили 249,1 млрд грн или 6,1% ВВП. Капитальные расходы составили 94,9 млрд грн, что на 24,6% или на 18,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. За 2020 год Правительством было распределено 78,4 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19, из которых 84,8% было фактически использовано главными распорядителями.

Также был обеспечен рост социальных расходов: минимальная заработная плата за прошлый год увеличилась почти на 20%. В течение прошлого года на предоставление льгот и жилищных субсидий, которое осуществлялось по единому механизму исключительно в денежной форме, было использовано свыше 35,3 млрд грн. При этом среднемесячная численность получателей жилищных субсидий составила 2,2 млн домохозяйств, среднемесячный размер жилищной субсидии — 929,8 грн. Для повышения эффективности и адресности этих выплат Министерством финансов создана действенная система верификации и мониторинга государственных выплат.

По материалам УКРИНФОРМ
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