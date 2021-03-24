Межбанк: конец месяца. Ждать ли возврат к 28 грн

Среда на валютном межбанке пройдет очень динамично и в два этапа. Ключевое сегодня для всех клиентов и банков – завершение месяца и первого квартала. Поэтому все компании в первой половине дня будут спешить закрыть оставшиеся валютные операции как по продаже валюты, так и по ее покупке с дальнейшим перечислением по контрактам. Во второй половине дня активность клиентов по валюте быстро снизится, но начнут закрывать свои операции по валютной позиции сами банки. Им нужно фиксировать финансовые результаты по торговле валютой за март. Все это добавит статистики торгов, хотя основную часть крупных сделок большие компании провели еще вчера, чтобы не оставлять их на последний день. Но за счет мелких клиентов, которым надо также закрыть операции на отчетную дату- статистика межбанка 31 марта будет по нашим прогнозам в пределах до $155-170 млн при совершении до 650 сделок.

Кроме этого, пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Покупателям облигаций надо перечислить немаленькую сумму в эквиваленте 8,875 млрд гривен, в том числе и $156,3 млн в долларах. Но и погашать Минфину сегодня надо $325,2 млн и проценты по пяти гривневым выпускам ОВГЗ. Такие объемы расчетов будут существенно влиять на ресурсный и валютный межбанк в ближайшее время.

Спекулянты сегодня постараются продолжить попытки “покачать” курс. Но с учетом того, что они пока все так и не смогли окончательно “освоить” уровень в 28 гривен, а вчера доллар вообще просел к отметке 27,845/27,865 гривен к концу дня – вряд ли их попытки сегодня найдут отклик у рынка. Все спешат закрыть первое число и тут особо не до спекуляций. Как и все последние дни, НБУ постарается в ход торгов не вмешиваться и выйдет на межбанк только в крайнем случае.

Общий настрой участников рынка позитивный по перспективам гривны и поэтому уже мало кто верит в то, что доллар на межбанке вернется к уровню в 28 гривен по крайней мере на ближайшие пару дней.

доллар — коридор 27,70 – 27,95 грн, евро — коридор 32,45 – 32,85 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,81 / 27,83

евро – 32,63 / 32,65

Курсы валют на Межбанке

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