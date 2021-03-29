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Федоров объяснил, как долго в Украине будут использовать три формы паспортов

Федоров объяснил, как долго в Украине будут использовать три формы паспортов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько параллельно будут жить три формы паспортов — бумажные, ID-карты и цифровые.

Об этом он сказал в прямом эфире ТСН.

«ID-карта и электронный паспорт — это единая форма. Просто это отображение ID-карты, это удобный формат. А постепенно государство заменяет, когда вы с определенной датой, сменой фамилии меняете бумажный паспорт на ID-карту, и так вы уже получите ID-карту», — пояснил Федоров.

По его словам, со временем в Украине не будет бумажных паспортов, а только ID-карты и электронные паспорта.

«Тогда государство будет работать еще более эффективно. Все новые замены паспортов — это ID-карты», — подытожил глава Минцифры.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 4355 «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» — о цифровых паспортах.
  • Цифровые паспорта будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
  • Также одобренный законопроект определяет терминологию, в частности применение е-паспортов.

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По материалам ТСН
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