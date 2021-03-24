«Укрэнерго» снова ограничило производство электроэнергии из-за «зеленого тарифа»

НЭК «Укрэнерго» 28 марта было вынуждено применять диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне снижения потребления и увеличения генерации по «зеленому тарифу».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В минувшие выходные отмечалось значительное снижение потребления электроэнергии в результате повышения среднесуточной температуры.
По оперативным данным, среднесуточное электропотребление в выходные упало на 7,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 398,7 млн кВт-час.
В результате в выходные дни наблюдался коммерческий профицит (в субботу примерно 3 млн кВт-ч, в воскресенье — до 25 млн кВт-ч).
«При этом потребление 28 марта составило 377 млн кВт-ч, что является самым низким показателем за весь 2021 год, а уровень потребления в утренний пик на 11:00 составил 16,8 ГВт (-0,9 МВт к предыдущему дню). Также в этот день зафиксирован рекорд производства электроэнергии на АЭС — 63,5% от суточного объема (239,8 МВт-ч с 277 МВт-ч). В то же время нагрузка ВИЭ достигла своего пика — 2,5 ГВт», — говорится в сообщении.
В этой ситуации диспетчерским центром НЭК «Укрэнерго» для сбалансирования энергосистемы до 11:00 были отданы все возможные команды на разгрузку, в частности, в рамках балансирующего рынка, и были использованы все возможные резервы, кроме производителей из ВИЭ.
«Однако принятых мер было недостаточно для обеспечения границ операционной безопасности, поэтому с 11:34 до 15:37 трижды были отданы команды на разгрузку СЭС и ВЭС суммарной величиной около 754 МВт», — подчеркивается в сообщении.
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