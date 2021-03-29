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Аналитики спрогнозировали курс доллара в апреле

Аналитики спрогнозировали курс доллара в апреле

В апреле обменный курс гривни будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на финансовых аналитиков инвесткомпаний.

«В течение следующего месяца курс будет в диапазоне 27,5−28,5 гривны/доллар», — говорится в сообщении.

Почему падала гривна. Обменный курс украинской валюты заканчивает март ниже отметки 28 гривень/доллар. Во вторник на межбанке гривня выросла по сравнению с предыдущим торговым днем — до 27,86 в продаже и 27,84 в покупке. Тогда как на прошлой неделе гривна дешевела, до конца недели пробив отметку на торгах 28 гривень/доллар. И это при том, что многие эксперты ожидали сезонного укрепления украинской валюты.

Есть несколько факторов, которые влияли на ослабление курса, говорят аналитики. Как отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, инвесторы сейчас не очень благосклонны к развивающимся рынкам, к чему добавляются погашения ОВГЗ и беспокойство из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. «И в этой комбинации валютный рынок получил смещение баланса в пользу спроса, что и привело к очередным колебаний курса», — отметил он.

Глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин считает, что основным фактором роста курса доллара становится общее укрепление американской валюты по отношению к остальным мировым валютам.

«Как подтверждение таких тенденций можно взять динамику так называемого индекса доллара (USDX), который рассчитывается на основе курса доллара к шести валютам, а именно к евро (EUR), иене (JPY), фунту стерлингов (GBP), канадского доллара (CAD), шведской кроны (SEK) и швейцарского франка (CHF). За прошедшую неделю индекс доллара повысился на 1,3%. За тот же промежуток времени курс доллара вырос по отношению к гривне на 1,0% до 28 гривень/доллар», — отметил Чурин.

Планы на апрель. Если говорить о прогнозе ситуации на валютном рынке в апреле, то, по мнению Тараса Котовича, в течение следующего месяца курс гривны должен укрепляться в направлении 27,5 гривни/доллар.

Этому, как считает аналитик, будет способствовать ожидаемое восстановление притока средств нерезидентов в гривневые ОВГЗ, действие сезонных факторов и благоприятные условия торговли.

Тогда как Дмитрий Чурин считает, что в апреле есть предпосылки ожидать дальнейшего ослабления гривны. «Соответственно, ближайшим уровнем видится достижение отметки 28,5 гривны/доллар», — резюмировал Чурин.

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По материалам РБК-Украина
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