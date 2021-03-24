0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Рада приняла за основу законопроект о налоговой амнистии

Рада приняла за основу законопроект о налоговой амнистии

Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153, которым предлагается амнистия капиталов — разовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Документ поддержали 245 депутатов.

Цель законопроекта:

  • детенизация экономики путем декларирования активов;
  • налоговая амнистия позволит гражданам, уклонявшимся от уплаты налогов, раскрыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания.

Законопроектом предусматривается в период с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г. провести разовое добровольное декларирование активов физических лиц.

Лица должны будут уплатить разовый сбор:

  • 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков;
  • 9% для размещенных за рубежом;
  • 2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

В то же время в законопроектах предлагается установить активы, которые не требуют подачи спецдекларации. К таким относится недвижимость — квартира общей площадью до 120 квадратных метров или дом в 240 квадратных метров, нежилое помещение в 60 квадратных метров, а также земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации. Не декларировать также разрешено одно транспортное средство, которое есть в реестре.

Депутаты также поддержали за основу два связанных законопроекта: № 5155, касающийся изменений в статью 16 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» и № 5156, которым вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

К президентскому законопроекту также было подано три альтернативных законопроекта: № 5153-1, № 5153-2 и № 5153-3.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.