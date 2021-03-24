Рада приняла за основу законопроект о налоговой амнистии

Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153, которым предлагается амнистия капиталов — разовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Документ поддержали 245 депутатов.

Цель законопроекта:

детенизация экономики путем декларирования активов;

налоговая амнистия позволит гражданам, уклонявшимся от уплаты налогов, раскрыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания.

Законопроектом предусматривается в период с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г. провести разовое добровольное декларирование активов физических лиц.

Лица должны будут уплатить разовый сбор:

5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков;

9% для размещенных за рубежом;

2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

В то же время в законопроектах предлагается установить активы, которые не требуют подачи спецдекларации. К таким относится недвижимость — квартира общей площадью до 120 квадратных метров или дом в 240 квадратных метров, нежилое помещение в 60 квадратных метров, а также земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации. Не декларировать также разрешено одно транспортное средство, которое есть в реестре.

Депутаты также поддержали за основу два связанных законопроекта: № 5155, касающийся изменений в статью 16 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» и № 5156, которым вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

К президентскому законопроекту также было подано три альтернативных законопроекта: № 5153-1, № 5153-2 и № 5153-3.

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