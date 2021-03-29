Египет выпустит на дороги трамваи украинского производства

В северном египетском городе Александрия продемонстрировали еще семь новых трамваев, которые были изготовлены в Украине.
Об этом сообщает Egypt Independent.
По словам главы Управления общественного транспорта Александрии Мохаммеда Закарии, отныне в городе будут курсировать трамваи, изготовленные в Украине.
В целом египетская сторона заключила с Украиной договор на поставку 15 трамваев. Первые восемь были доставлены в Египет еще до января прошлого года.
Фото: egyptindependent
Отмечается, что произведенные в Украине трамваи оснащены кондиционером и стеклянными окнами и используют систему безопасности для пассажиров, которая предотвращает открытие дверей, пока транспортное средство полностью не остановится.
Фото: egyptindependent
Трамвайные вагоны также оснащены системой пожарной сигнализации, звуковыми и визуальными оповещениями о следующей остановке для пассажиров и звуковым предупреждением о закрытии дверей.
Трамваи могут даже проехать без электричества расстояние в 1,5 км.
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