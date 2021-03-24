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Xiaomi Mi 11 Ultra проработает еще 55 часов при 10% заряда аккумулятора

Xiaomi Mi 11 Ultra проработает еще 55 часов при 10% заряда аккумулятора

Сегодня Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель Xiaomi, глава и генеральный директор Xiaomi Group, впервые использовал Xiaomi Mi 11 Ultra для публикации сообщений в Weibo. Он заявил, что наконец-то может использовать смартфон, не беспокоясь об утечках.

Одной из главных особенностей Xiaomi Mi 11 Ultra является дополнительный экран, расположенный в блоке основной камеры на задней панели. Этот дополнительный дисплей позволяет дублировать основной экран, может отображать время, погоду, текст, изображения (включая GIF-анимацию). Он также поддерживает уведомления о сообщениях, управление музыкой, различные напоминания, например, о зарядке и так далее.

Также стало известно, что в Xiaomi Mi 11 Ultra есть так называемый «режим выживания в дикой природе», который позволяет полностью отключить основной экран и полагаться только на дополнительный. В таком режиме 10% заряда батареи хватит на 55 часов работы.

Xiaomi Mi 11 Ultra получил 6,81-дюймовый основной AMOLED-дисплей с четырьмя изгибами, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 888, первый на рынке 50-мегапиксельный датчик изображения Samsung GN2, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки.

В Китае базовая версия оценена в 915 долларов.

По материалам ITsider.
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