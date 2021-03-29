Производитель iPhone разрабатывает аккумуляторы для электромобилей

По сообщению источника, ссылающегося на данные представителей отрасли, компания Foxconn Electronics, которая известна как контрактный производитель электроники и в последнее время активно продвигает эту же модель бизнеса на рынке электромобилей, занимается разработкой аккумуляторов. Точнее говоря, она разрабатывает аккумуляторы на основе фосфата лития-железа (LFP) и твердотельные аккумуляторы, предназначенные для использования в электромобилях.

На аккумуляторы приходится около 50% массы электромобиля и 30% его стоимости. Считается, что если массу батареи удастся уменьшить на 50%, дальность пробега электромобилей может быть увеличена на 25%. Другими словами, это важное направление работ.

По словам руководства Foxconn, компания планирует представить образцы аккумуляторов для электромобилей в 2021 году и довести разработки до стадии коммерческого использования в 2024 году.

Отраслевые источники отмечают, что многие крупные автопроизводители разрабатывают твердотельные аккумуляторы для электромобилей самостоятельно или в сотрудничестве с производителями аккумуляторов. Никто из них пока не добился успеха, если считать использование твердотельных аккумуляторов в серийном производстве машин.