Производитель iPhone разрабатывает аккумуляторы для электромобилей

По сообщению источника, ссылающегося на данные представителей отрасли, компания Foxconn Electronics, которая известна как контрактный производитель электроники и в последнее время активно продвигает эту же модель бизнеса на рынке электромобилей, занимается разработкой аккумуляторов. Точнее говоря, она разрабатывает аккумуляторы на основе фосфата лития-железа (LFP) и твердотельные аккумуляторы, предназначенные для использования в электромобилях.
На аккумуляторы приходится около 50% массы электромобиля и 30% его стоимости. Считается, что если массу батареи удастся уменьшить на 50%, дальность пробега электромобилей может быть увеличена на 25%. Другими словами, это важное направление работ.
По словам руководства Foxconn, компания планирует представить образцы аккумуляторов для электромобилей в 2021 году и довести разработки до стадии коммерческого использования в 2024 году.
Отраслевые источники отмечают, что многие крупные автопроизводители разрабатывают твердотельные аккумуляторы для электромобилей самостоятельно или в сотрудничестве с производителями аккумуляторов. Никто из них пока не добился успеха, если считать использование твердотельных аккумуляторов в серийном производстве машин.
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