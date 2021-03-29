В 2020 году общий объем принятого в эксплуатацию жилья в Киеве составил 285 694 тыс. кв. м. или 3 604 квартиры, что на 74,4% меньше, чем было принято в 2019 году.

Об этом сообщает портал Address.ua.

Больше всего жилья принято в эксплуатацию в Печерском районе столицы – 47 549 кв. м. Меньше всего жилья было принято в Оболонском районе – всего 695 кв. м.

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При этом, по данным Министерства юстиции Украины, за 12 месяцев 2020 года в Киеве частными и государственными нотариусами было зарегистрировано 50396 переходов права собственности на недвижимое имущество, в том числе и 32700 договоров купли-продажи квартир, что на 9% меньше, чем в 2019 г.

В течение 2020 года наблюдалась ценовая нестабильность на первичном рынке недвижимости. Влияли на это ряд факторов, таких как локдаун и режим самоизоляции в начале года, и адаптивный карантин в течение всего 2020 года. Именно эти факторы и внесли корректировку в работу абсолютно всех девелоперов.

В отличие от 2020 года, медианная цена на первичном рынке столицы в 2019 году показала стабильный умеренный рост, без резких колебаний. За 2019 год медианная стоимость выросла на 22%.

Цены:

в 2020 году стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы была выше, чем на вторичном. В июле 2020 г. медианная цена на первичном рынке составила 1 153 долл. США /кв. м. В то время как на вторичном рынке медианная цена была 1 150 долл. США /кв. м;

/кв. м. В то время как на вторичном рынке медианная цена была 1 150 долл. /кв. м; в таких условиях, когда чем ближе становится медианная цена первичного рынка к медианной цене на вторичном рынке, тем больше сделок происходит на вторичном рынке.

Сколько всего квартир на первичном рынке недвижимости Киева:

в 2020 году было введено в эксплуатацию 3 604 квартиры, а реализованных – 30 тыс. Соответственно, в 2020 году объем предложения на первичном рынке продолжал снижаться, поскольку реализовалось квартир гораздо больше, чем было введено в эксплуатацию;

учитывая переполненный рынок, когда в период с 2011 по 2019 гг. на рынке накопилось более 56 тыс. непроданных квартир, получается, что актуальное предложение на рынке первичной недвижимости (с учетом поглощения в 2020 году) составляет меньше 30 тысяч квартир.

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