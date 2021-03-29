В 2020 году стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы была выше, чем на вторичном

В 2020 году общий объем принятого в эксплуатацию жилья в Киеве составил 285 694 тыс. кв. м. или 3 604 квартиры, что на 74,4% меньше, чем было принято в 2019 году.
Об этом сообщает портал Address.ua.
Больше всего жилья принято в эксплуатацию в Печерском районе столицы – 47 549 кв. м. Меньше всего жилья было принято в Оболонском районе – всего 695 кв. м.
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При этом, по данным Министерства юстиции Украины, за 12 месяцев 2020 года в Киеве частными и государственными нотариусами было зарегистрировано 50396 переходов права собственности на недвижимое имущество, в том числе и 32700 договоров купли-продажи квартир, что на 9% меньше, чем в 2019 г.
В течение 2020 года наблюдалась ценовая нестабильность на первичном рынке недвижимости. Влияли на это ряд факторов, таких как локдаун и режим самоизоляции в начале года, и адаптивный карантин в течение всего 2020 года. Именно эти факторы и внесли корректировку в работу абсолютно всех девелоперов.
В отличие от 2020 года, медианная цена на первичном рынке столицы в 2019 году показала стабильный умеренный рост, без резких колебаний. За 2019 год медианная стоимость выросла на 22%.
Цены:
Сколько всего квартир на первичном рынке недвижимости Киева:
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