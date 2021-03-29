Госстат сообщил, сколько украинцев работает без трудовой книжки

За январь-декабрь 2020 года количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составляет 3237,8 тысячи человек.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Это 20,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15 915,3 тысячи).
Среди населения в возрасте 15 и старше неформально работали 3275,9 тысячи человек.
Где самый высокий процент неформально занятых
Напомним, 10 марта 2021 года опубликован закон об электронных трудовых книжках. Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме:
В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.
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