Госстат сообщил, сколько украинцев работает без трудовой книжки

За январь-декабрь 2020 года количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составляет 3237,8 тысячи человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Это 20,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15 915,3 тысячи).

Среди населения в возрасте 15 и старше неформально работали 3275,9 тысячи человек.

Где самый высокий процент неформально занятых

в сельском хозяйстве – 44,7%,

в строительстве – 17,0%,

в торговле – 15,9%.

в промышленности доля неформальной занятости составляет 5,6%.

Напомним, 10 марта 2021 года опубликован закон об электронных трудовых книжках. Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме:

использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное.

регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.

Справка Finance.ua:

Данные в электронные трудовые внесут в течение пяти лет. Информацию о трудовой деятельности за предыдущие годы в электронный реестр сможет вносить как самостоятельно работник, так и его работодатель в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т. д) с обязательным наложением квалифицированного электронной подписи.

По желанию работника работодатель будет обязан продолжать учет трудовой деятельности в бумажной форме, однако в таком случае бумажную трудовую будет хранить сотрудник.

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