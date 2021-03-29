0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Госстат сообщил, сколько украинцев работает без трудовой книжки

Госстат сообщил, сколько украинцев работает без трудовой книжки

За январь-декабрь 2020 года количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составляет 3237,8 тысячи человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Это 20,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15 915,3 тысячи).

Среди населения в возрасте 15 и старше неформально работали 3275,9 тысячи человек.

Где самый высокий процент неформально занятых

  • в сельском хозяйстве – 44,7%,
  • в строительстве – 17,0%,
  • в торговле – 15,9%.
  • в промышленности доля неформальной занятости составляет 5,6%.

Напомним, 10 марта 2021 года опубликован закон об электронных трудовых книжках. Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме:

  • использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное.

Как проверить свой страховой стаж

  • регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.

Справка Finance.ua:

  • Данные в электронные трудовые внесут в течение пяти лет. Информацию о трудовой деятельности за предыдущие годы в электронный реестр сможет вносить как самостоятельно работник, так и его работодатель в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т. д) с обязательным наложением квалифицированного электронной подписи.
  • По желанию работника работодатель будет обязан продолжать учет трудовой деятельности в бумажной форме, однако в таком случае бумажную трудовую будет хранить сотрудник.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.