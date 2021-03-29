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Tianma показала экран для огромных складных смартфонов

Tianma показала экран для огромных складных смартфонов

Китайская компания Tianma Microelectronics представила свою последнюю разработку в области гибких экранов. По заверению производителя, новая CFOT-панель ориентирована на складные смартфоны и превосходит решения конкурентов сразу по нескольким ключевым характеристикам.

Представленная панель выполнена по технологии CFOT, подробности о которой пока не раскрываются. Известно, что дисплей имеет диагональ 8,3 дюйма и предназначен для использования в складных смартфонах. Судя по фотографиям, у него достаточно тонкие рамки и есть небольшое отверстие под фронтальную камеру в углу.


Фото: 4pda

По заверениям производителя, новый гибкий экран имеет малую толщину и потребляет значительно меньше энергии в сравнении с аналогичными панелями других компаний. Правда, конкретные цифры не называются. Лишь известно, что панель уже очень скоро поступит в массовое производство.


Фото: 4pda

В ходе презентации Tianma также объявила о намерении инвестировать много ресурсов в развитие экранов малой и средней диагонали, а также в новые технологии отображения. Для этого компания откроет исследовательский центр, в котором будут изучаться передовые разработки.

По материалам 4PDA
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