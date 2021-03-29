Пенсионные накопления в других странах: как это там работает

Если не вводить накопительную пенсионную систему, пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
С демографическими изменениями, из-за которых невозможно обеспечить достойную жизнь только за счет солидарной пенсии, столкнулись также все развитые страны мира. Поэтому в большинстве ввели системы пенсионного накопления в разных формах.
Об этом пишет Минсоцполитики.
В некоторых странах они распространяются только на работников государственного сектора экономики, в других – на всех наемных работников, в отдельных – даже на безработных и детей. Большинство стран пытается расширить круг людей, которые являются участниками пенсионного накопления.
Если добровольные пенсионные накопления есть у небольшой доли людей, вводят обязательные или накопления по принципу автозаписи (когда человека записывают в систему накоплений «по умолчанию», но он может отказаться, для чего нужно подать заявление).
Размеры взносов существенно отличаются и зависят от того, какие еще социальные взносы уплачиваются. На пенсионное накопление в разных странах платят от 2% до 18% заработной платы, а еще размер взноса может варьироваться в зависимости от возраста человека (старшие платят больше), в зависимости от уровня дохода, рода занятий.
Добровольные пенсионные накопления государства поощряют налоговыми льготами как для работников, так и для работодателей.
Согласно последнему отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из 77 стран, которые они исследовали и в которых есть накопительные пенсионные системы, в восьми странах, например, активы накопительных фондов превышают по размерам годовой ВВП. В среднем по странам ОЭСР активы накопительных пенсионных систем составляют около 70% от ВВП.
Интересно, что в течение последнего десятилетия лишь в двух из исследуемых стран снизились активы накопительных пенсионных систем, в остальных – выросли.
Пенсионные накопления инвестируются в экономику, что способствует экономическому росту и увеличению количества рабочих мест. Это, в свою очередь, расширяет финансовые возможности солидарной пенсионной системы. Таким образом, наличие пенсионных накоплений помогает экономике и солидарной пенсионной системе.
Ниже – данные отчета ОЭСР, сколько “насобирали” пенсионных накоплений в странах по отношению к ВВП этих стран (там есть данные и по Украине, по добровольным пенсионным накоплениям. Подробнее отчет и данные можно посмотреть по ссылке.
Страны, где отказались от солидарного уровня вообще или существенно его сократили – проблемы с пенсионным обеспечением там остались. Самые устойчивые пенсионные системы – многоуровневые, где один уровень дополняет другой и уменьшает риски для человека.
Солидарный уровень не подвержен финансовых рисков (средства собираются и сразу выплачиваются, их нужно защищать от инфляции, обесценения, потерь), но уязвим к демографическим (будущая пенсия человека зависит от того, сколько работающих будет в стране, когда он выйдет на пенсию, какие у них будут доходы, и тому подобное).
Накопительный уровень, напротив, неуязвим к демографическим рискам (человек накапливает сам себе), но уязвим к финансовым.
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